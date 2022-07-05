بـ46 مئوية.. #الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية، بينما تسجل مدينة الباحة أدنى درجة حرارة بـ18 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 46 والدمام 45 درجة مئوية، مكة المكرمة والخرج وحفر الباطن 44، ووادي الدواسر 43، والرياض وشرورة ورفحا 42.

بينما سجلت مدن جدة وينبع والعلا والمدينة المنورة وعرعر وسكاكا والدوادمي والمجمعة 40 درجة مئوية، ونجران والقنفذة 39 درجة وجازان 38 درجة.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: الباحة 18 درجة والطائف 20 درجة، القريات 21 درجة مئوية ومحافظتي العلا وطريف 22 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومن منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة ظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان.