المركزي_السعودي: انخفاض #التمويل_العقاري_السكني الجديد للأفراد من المصارف لـ 8.81 مليار ريال

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 8.81 مليار ريال خلال شهر مايو 2022 بانخفاض قدره 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

ومقارنة بشهر أبريل 2022، انخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 409 ملايين ريال.

واستحوذ التمويل المقدم لـ"الفلل السكنية" على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال مايو الماضي بقيمة 6.79 مليار ريال وبنسبة 77%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 1.61 مليار ريال، ثم الأراضي بـ 420 مليون ريال.

ووفقا للبيانات الصادرة عن "ساما"، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر مايو 2022 نحو 10.94 ألف عقد، بانخفاض قدره 5% عن نفس الفترة من العام الماضي.