بعد الحكم عليه بالإعدام .. محامي الرئيس الراحل حسني مبارك يقبل الدفاع عن قاتل #نيرة طالبة المنصورة

كشفت مصادر، في قضية نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التي قتلت على يد زميلها، ذبحًا في الشارع أمام المارة، قبول المحامي فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الدفاعَ عن قاتل الفتاة أمام المحكمة، بعد عرض الأمر عليه.

وبحسب القاهرة 24، فسيتولى فريد الديب الدفاع عن قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة أمام المحكمة عقب النطق بالحكم، وذلك بعد تقديم نقض على الحُكم الذي سيصدر كونه درجة أولى.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، أمرت الثلاثاء الماضي، بإحالة أوراق القاتل، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.