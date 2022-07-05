“سيتي جروب” يحذر: أسعار النفط قد تهبط إلى 65 دولارًا بنهاية العام

حذر "سيتي جروب" من انهيار أسعار النفط الخام إلى 65 دولارًا للبرميل بنهاية هذا العام، وإلى 45 دولارًا بنهاية عام 2023 في حال حدوث ركود معوق للطلب.

وأوضح محللو البنك في مذكرة بتاريخ اليوم الخامس من يوليو أن تلك الرؤية تعتمد على عدم حدوث أي تدخل من قبل منتجي "أوبك+"، وانخفاض الاستثمار النفطي، حسبما نقلت "بلومبرج".

وتقارن رؤية البنك الأمريكي وضع سوق الطاقة الحالي بأزمات السبعينيات، على الرغم من أن اقتصاديي "سيتي جروب" لا يتوقعون في الوقت الحالي انزلاق الولايات المتحدة نحو الركود.

وأضاف المحللون في المذكرة: بالنسبة للنفط، تشير الأدلة التاريخية إلى أن أسعار النفط تنخفض في كافة فترات الركود إلى التكلفة الهامشية تقريبًا.