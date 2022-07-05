عسير.. حركة نشطة في أسواق الأنعام استعداداً لعيد الأضحى

تستقبل أسواق الأنعام بمنطقة عسير هذه الأيام مئات المرتادين والمتسوقين الذين يحرصون على شراء الأضاحي قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443 هـ .

ورصدت "واس" خلال جولة في عدد من أسواق المنطقة حركة بيع وشراء نشطة وسط توفر خيارات متعددة من الأضاحي المنتجة محلياً والمستوردة.

وأكد عدد من بائعي المواشي توفر أنواع كثيرة من الأضاحي تناسب جميع فئات المجتمع، مشيرين إلى أن تفاوت الأسعار يعود إلى نوع الأضحية ومصدرها، فالمواشي المحلية تعد الأكثر طلباً والأعلى سعراً، تليها بعض الأنواع المستوردة الأخرى، مشيرين إلى أن بعض أنواع الأضاحي تشهد إقبالاً كبيراً خاصة القادمة من السروات وتهامة عسير .

وتتراوح أسعار الماعز بين 1200 إلى 1800 ريالٍ حسب حجم ووزن الأضحية، أما الضأن فتبدأ أسعارها من 1200 إلى 2000 ريالٍ، وإلى جانب الأغنام المحلية فهناك أعداد كبيرة من الأغنام المستوردة مثل " السواكني والبربري".

وتشهد مواقع بيع الأبقار والإبل حركة بيع وشراء نشطة حيث تتراوح أسعار الإبل ــــ التي تنطبق عليها الشروط الشرعية وهي ما أتم خمس سنوات ــ بين 3000 ريالٍ إلى 6000 ريالٍ حسب الحجم والنوع ، أما الأبقار فتتراوح أسعارها بين 4500 ريالٍ إلى 8000 ريالٍ وذلك للأبقار التي تجاوز عمرها سنتين وهي المجزية شرعاً .

من جهتها فتحت أمانة منطقة عسير باب التقديم على تراخيص ذبح الأضاحي عبر منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ المتخصصة لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك وفق اشتراطات صحية من أبرزها: