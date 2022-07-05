تفعيل الرد الآلي لاستفسارات الحجاج بـ 10 لغات عالمية

فعّلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني "8002451000"؛ للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة وذلك بـ 10 لغات عالمية، هي "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية"، وبمشاركة علماء ودعاة ومترجمين مختصين يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الجاري.

وأكدت الشؤون الإسلامية أن خدمة الرد الآلي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة للحجاج، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين.