الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات بدون طيار واعتراض 3 صواريخ باليستية في خيرسون وخاركيف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 4 مستودعات ذخيرة ومخازن للصواريخ تابعة للجيش الأوكراني في 18 منطقة.

كما أشارت الدفاع الروسية، إلى إسقاط 3 طائرات بدون طيار واعتراض 3 صواريخ باليستية في خيرسون وخاركيف، وفقًا لما جاء في "العربية". استعدادا لمرحلة الحرب الأصعب... أوكرانيا تتحصن بمواقع دفاعية جديدة في الشرق

كما أعلنت عن تدمير معسكر لمقاتلين أجانب ومحطة رادار لصواريخ S-300 في ميكولايف.

وأضافت في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء -" لقد أسقطت مقاتلة روسية، طائرة من طراز (سو - 25) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نوفوبراتسكوي بخيرسون نتيجة لمعركة جوية".

وقالت : " قامت قوات الدفاع الجوي الروسية أيضا بإسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية، و3 صواريخ تكتيكية من طراز"توتشكا-أو"، و8 قذائف من راجمات الصواريخ"، مؤكدا أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، دمرت القوات الجوية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب بالقرب من ليماني بمنطقة نيكولايف، وموقعين للقيادة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك وأربعة مستودعات للذخيرة في منطقة خاركوف.

وتابع" تم تحييد نحو 150 جنديًا أوكرانيًا و12 وحدة من المعدات العسكرية من اللواء الآلي 93 للقوات الأوكرانية في خاركوف"، لافتا إلى أن القوات المسلحة الروسية قصفت أربع فصائل مدفعية أوكرانية من راجمات "أوراجان" و "جراد" في منطقة "جورلوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

من ناحية أخرى، قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم /الثلاثاء/ إن روسيا تمر الآن بفترة مهمة ومسؤولة للغاية في تاريخها، حيث تقاتل من أجل مستقبلها التاريخي دفاعا عن القيم البشرية العامة، ومن أجل مكانتها في العالم، وهو ما ستحوز فيه النصر دون شك".

وعبر ناريشكين - في تصريحات حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - عن ثقته في انتصار روسيا للقيم الإنسانية وحصولها على مكانتها العالمية المستحقة في مواجهتها مع الغرب.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء" إن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تغطي ما يحدث في أوكرانيا بصورة موضوعية وغير متحيزة".

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن تصريحات لافروف جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المنغولي باتمونكين باتسيتسيج بعد مباحثاتهما اليوم في العاصمة المنغولية أولان باتور .

وأشار لافروف إلى أنه أطلع الشركاء المنغوليين على تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قائلا" نحن مهتمون بأن تكون الحقائق المتعلقة بالتصرفات السابقة والحالية لممثلي نظام كييف في أوكرانيا، متاحة للرأي العام العالمي على أوسع نطاق، وللأسف، الغرب يفعل ما بوسعه لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تقدم معلومات موضوعية حول ما يحدث في أوكرانيا".

من جهة أخرى، قالت الحكومة الفيتنامية" إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيتوجه إلى هانوي اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين لفيتنام قبل التوجه إلى اجتماع مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع في إندونيسيا".

وأضافت الحكومة - في بيان لها نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الزيارة التي جاءت بدعوة من وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثان سون تأتي في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى العاشرة لشراكتهما الاستراتيجية الشاملة.

ويعد الكرملين هو أكبر مورد للأسلحة لفيتنام وتسهم شركاته في العديد من مشاريع الطاقة الكبرى في البلاد.

وتربط الدولتان علاقات وثيقة تعود إلى الحقبة السوفيتية، ولم تدن فيتنام حتى الآن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يشار إلى أنه في أبريل، صوتت فيتنام أيضا ضد قرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب الحرب.

وفي سياق آخر، أعلنت سلطات دونيتسك، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 31 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف عدة مناطق في دونيتسك.

وقالت سلطات دونيتسك، إن الكتائب الأوكرانية أطلقت أكثر من 500 قذيفة صاروخية ومدفعية على عدة بلدات ومدن في الجمهورية، وأن قرابة 215 مدنيا قتلوا بينما أصيب نحو 2500 جراء القصف الأوكراني على دونيتسك منذ فبراير الماضي.

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات دونيتسك، مقتل أكثر من 60 عنصرا من الكتائب الأوكرانية وتدمير عدد من آلياتها الحربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن حاكم منطقة "بريانسك" الروسية ألكسندر بوجوماز اليوم، قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية "زيرنوفو" بمقاطعة سوزيمسكي، ولم تقع إصابات.

وقال بوجوماز - في تصريحات حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أطلقت أوكرانيا صباح اليوم نيران المدفعية على قرية زيرنوفو في منطقة سوزيمسكي، وتم إطلاق حوالي 18 رصاصة، ولم تقع إصابات، وعلى الفور بدأت السلطات التنفيذية في ممارسة عملها".

يشار إلى أن منطقة سوزيمسكي في بريانسك تقع على الحدود الروسية الجنوبية مع منطقة سوما الأوكرانية.