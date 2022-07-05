“أرامكو” توقع 55 اتفاقية لتوسيع برنامج الاستثمارات الصناعية “نماءات”

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن توقع 55 اتفاقية لتوسيع برنامج الاستثمارات الصناعية "نماءات".

وكانت أرامكو حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي في مختلف الأسواق الرئيسية، حيث حددت سعر الخام العربي الخفيف لأمريكا الشمالية لشهر أغسطس عند 5.65 دولار للبرميل فوق سعر أرجوس.

وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لغرب أوروبا لشهر أغسطس عند 5.30 دولار للبرميل فوق سعر برنت.

وذكرت الشركة أنها حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لمنطقة أوروبا- البحر المتوسط لشهر أغسطس عند 5.10 دولار فوق سعر برنت، فيما حددت السعر لمنطقة شرق آسيا لنفس الشهر عند 9.30 دولار فوق متوسط سعر (عمان ودبي)،