مخطط أمريكي لإرسال مفاعل نووي إلى الفضاء

وقعت وزارة الدفاع الأمريكية، عقدًا مع شركة Avalanche Energy لإرسال مفاعل نووي حراري إلى الفضاء، قبل عام 2027.

وقال رئيس الشركة روبين لانغتري: إن مبدأ عمل هذا المفاعل يكمن في التقاط أيونات عالية السرعة حول قطب سالب الشحنة، ويضمن هذا الجهاز الصغير تشكيل بلازما أيونية، ولكن هذه التقنية تحتاج إلى قدرة هائلة.

وأوضح أنه في حال نجاح هذه العملية، فإن الطاقة التي سينتجها المفاعل ستخفض كثيرًا الأسعار في قطاع الصناعات الفضائية.

ويخطط مصممو المشروع للبدء من مليون دولار للكيلو واط، ومن ثم التخفيض إلى 100 ألف دولار، أو 3000 دولار للكيلو واط.

ويمكن استخدام هذه الطاقة في طائرات من دون طيار ووقود للمركبات الفضائية وفي مجالات أخرى.