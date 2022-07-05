النصر يحسم مصير محمد أبو جبل بقرار مثير

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ مجلس إدارة النصر السعودي، قرارا جديدا بشأن الدولي المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك.

وقال موقع سعودي سبورت إن هناك قرار مثير من جانب إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، يتعلق بمستقبل أبو جبل، والذي وقع على عقود انتقال للعالمي في يناير الماضي بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

وذكر الموقع أن اقتراب النصر من إعلان تعاقده رسميا مع الكولومبي أوسبينا حارس مرمى نابولي، جاء ليثير الغموض بشأن مستقبل أبو جبل، خاصة في ظل اهتزاز مستواه في الفترة الأخيرة رفقة الزمالك ومنتخب بلاده.