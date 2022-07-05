“الحج” توضح الأمتعة المسموح بها عند السفر بالطائرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أمتعة السفر المسموح بها عند السفر بالطائرة، وكذلك الأمتعة المشحونة، ناصحة بالتأكد من الأمتعة قبل السفر بالطائرة.

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أن الأمتعة المسموح بها عند السفر تتضمن: حقيبة الظهر، وحقيبة الكتف، وحقيبة اليد، وحقيبة الخصر.

وكذلك الحقيبة الصغيرة التي تكون أبعادها كالتالي: الطول 55 سم، والعرض 35 سم، والعمق 25 سم.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن الأمتعة المشحونة تشمل الكرتون والحقائب الكبيرة.

وأشارت وزارة الحج إلى ضرورة التأكد من الناقل الجوي الخاص بالمسافر، وذلك نظرًا لاختلاف الاشتراطات في نقل الأمتعة حسب الناقل الجوي.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الحج، أنها ساهمت بالتعاون مع مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، في تأهيل 1500 من العاملين؛ عبر 39 دورة تدريبيّة، لخدمة الحجيج في مسارات التفويج.