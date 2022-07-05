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تجنبا للغرامة.. “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

واس - الوئام
5 يوليو 2022 · < 1 minute
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر يوليو الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني(zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1%
من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.