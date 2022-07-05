الطاقة الذرية تحذر: فشل المفاوضات الإيرانية يدفع جيرانها لامتلاك “النووي”

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، من أن عدم إحراز تقدم بشأن التحقق من البرنامج النووي الإيراني، قد يؤثر على قرارات دول أخرى في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن جروسي القول: إننا في وضع يمكن أن يبدأ فيه جيران إيران في الخوف من الأسوأ، والتخطيط وفقا لذلك، وهناك دول في المنطقة تراقب اليوم باهتمام شديد ما يحدث مع إيران، والتوترات تتصاعد في المنطقة".

وأوضح أن عددًا من القادة السياسيين أعلنوا صراحة في بعض الأحيان أنهم سيسعون بنشاط لامتلاك أسلحة نووية إذا ما شكّلت إيران تهديدًا نوويًا.

كان جروسي حذر في التاسع من يونيو من أن الاتفاق النووي مع إيران سيتعرض "لضربة قاضية" إذا لم يتم إحياؤه في غضون أربعة أسابيع.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

واستضافت قطر مؤخرا جولة محادثات ضمن الجهود المبذولة لإعادة إحياء الاتفاق، وأعلنت الولايات المتحدة أنها انتهت من دون إحراز أي تقدم.