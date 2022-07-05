بزيادة 25%.. 1200 متطوع في “حج 43”

يشارك 1200 متطوع، من خلال أكثر من 100 فرصة تطوعية، في موسم الحج لهذا العام 1443 هـ، بزيادة 25% عن الخطة الموضوعة؛ لوجود حاجة في بعض المناطق.

وشملت خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي أعدتها إدارة العمل التطوعي بالإدارة العامة للموارد البشرية مشاركة الأقسام التطوعية والفرق المتعاونة معها في استقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام في كل من منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، وعبر المنافذ البرية والجوية والبحرية والمواقيت، وبلغت ساعات العمل للمتطوعين أكثر من 20 ألف ساعة بأكثر من 380 ألف ريال.

واشتملت الخطة على تنظيم الحشود واستقبال ضيوف الرحمن بالورد، وتوزيع المظلات والمصاحف والسجاد للصلاة عليها، وتجهيز وتهيئة المصليات، وتوفير عربات لكبار السن، وتوزيع الكتيبات الإرشادية عن الحج، والمياه المبردة وصيانة المساجد ونظافتها.