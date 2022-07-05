اكتمال وصول مستفيدي “طريق مكة” من 5 دول

اكتمل وصول ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة، القادمين من صالات المبادرة في مطارات جمهورية إندونيسيا وجمهوية باكستان ومملكة ماليزيا والمملكة المغربية وجمهورية بنجلاديش، بوصول حجاج جمهورية بنجلاديش.

وكان في استقبال الحجاج، مدير عام الجوازات رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وعدد من منسوبي الجهات الشريكة، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية في التيسير على الحجاج، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.

وبذلت فرق تنفيذ المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، جهودًا كبيرة في إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

وحظي ضيوف الرحمن المستفيدون من مبادرة طريق مكة عند وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، برعاية واهتمام، حيث خصصت لهم مسارات ينتقلون منها مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.