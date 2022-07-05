إسرائيل: أربع سفن حربية إيرانية قامت بدوريات في البحر الأحمر مؤخرا

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن السفن الحربية الإيرانية قامت بدوريات في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة ووصفها بأنها تهديد للاستقرار الإقليمي.

وأضاف بيني غانتس، في اجتماع مائدة مستديرة في أثينا "اليوم، يمكننا أن نؤكد أن إيران توطد نفسها بشكل منهجي في البحر الأحمر مع قيام السفن الحربية بدوريات في المنطقة الجنوبية".

وأضاف "في الأشهر الماضية، حددنا أهم وجود عسكري إيراني في المنطقة، في العقد الماضي".

"وقال مكتب جانتس إنه قدم صور الأقمار الصناعية لأربع سفن حربية إيرانية تقوم بدوريات في البحر الأحمر.