منح 450 متبرعًا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأعضائهم

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 450 متبرعًا ومتبرعة من المواطنين والمواطنات ومقيم ومقيمة، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

إبراهيم بن أحمد بن عبدالله الرفيدي الزبيدي، إبراهيم بن شايع بن مانع آل بوجلبه القحطاني، إبراهيم بن عبدالمحسن بن عبدالله إبراهيم، إبراهيم بن علي بن فايع عسيري، إبراهيم بن علي بن محمد المكرمي، إبراهيم بن عيسى بن إبراهيم أبو جميلة، أحمد بن حسن بن إبراهيم حصامي شراحيلي، أحمد بن حسن بن أحمد الكناني الزهراني، أحمد بن حمدان بن مخلف الشملاني العنزي، أحمد بن سعود بن عبدالعزيز الربيعه، أحمد بن عبدالحميد بن عابد آل شلي، أحمد بن عبد الله بن أحمد الجويعي، أحمد بن علي بن فايع غبري، أحمد بن غزالي بن عبده الحرازي، أحمد بن فہد بن عبدالله القضاع، أحمد بن مرزوق بن محمد الدهماني الثبيتي، أحمد بن ناصر بن حمود البيضاني الحربي، أنس بن محمد بن سرحان المشايخ عسيري، إياد بن هادي بن قاسم الابياتي الفيفي، إبراهيم بن مساعد بن غضبان الدغمان، أحمد بن حسن بن جرادي الجدعاني الغبيشي، أحمد بن سعود بن عبدالله العبيسي، أنور بن أحمد بن محمد شعلاني، أيمن بن عبدالرحمن بن راضي الرحيلي الحربي، آدم بن سعيد بن حسن آل شہاب، بخيت بن محمد بن حمد الفهيده المري، بندر بن حسن بن محمد خرمي، بندر بن حسين بن علي هزازي، بندر بن سعد بن نياف العصيمي العتيبي، بندر بن سطام بن عبدالرحمن الهجهوج القحطاني، ثامر بن محمد بن إبراهيم الطريف، جاسم بن فهد بن سعد الصرامي، جبران بن إبراهيم بن مهدي خضيري، جبران بن جار الله بن محمد آل شفلوت، جبهان بن عبيد بن خلف الجنيدي الشمري، جلال بن سالم بن مبارك بن مريف، جلال بن عبدالرحمن بن ضحا القعساء الفهيقي، جلال بن منور بن ضفيدع بن سلمان الحربي، جلوي بن هادي بن جلوي الرحماني البقمي، جمعان بن ربيع بن علي البيضاني الزهراني، حزام بن حمد بن حزام آل عويره الكربي، حسام بن عبدالله بن معيض الحسيني الشهري، حسن بن أحمد بن حسن إبراهيم، حسن بن علي بن شامي آل محفوظ، حسن بن عواض بن محمد الألمعي، حسن بن يحي بن حسن شولان، حسين بن عبدالله بن إبراهيم شيخ، حسين بن عيسى بن علي السالم، حماد بن محمد بن مرزوق الخياري الرشيدي، حمد بن تركي بن حمد الشدادي الحربي، حمد بن محمد بن إبراهيم آل مسلم التميمي، حمد بن محمد بن صالح ال مطارد، خالد أحمد عبدالله غضبان، خالد بن إدريس بن حسن حمزه، خالد بن عبدالرحمن بن محمد الحبيشي الجهني، خالد بن عوض بن إبراهيم الدهمشي العنزي، خالد بن فراج بن سلامه السويحلي العمراني، خالد بن محمد بن محمد المحارقه الشاعري، خالد بن مدلف بن مرزوق العجلاني الحازمي، خالد بن مطلق بن معيوض الثبيتي، خالد بن يحي بن علي الابياتي الفيفي، خليل بن إبراهيم بن عبدالله المزيدي، داوود بن عبدالله بن يحي الطفيلي الزهراني، دخيل الله بن سعيد بن دخيل الله المخالده الحارثي، ذياب بن عايض بن دليم النوب المطيري، راجع بن عبدالله بن محمد البويدني الشهراني، راكان بن أحمد بن عواض العريفي الحارثي، راكان بن خالد بن معيوف الخالدي، رياض بن صالح بن علي آل سالم الغامدي، زياد بن وليد بن عبدالرحمن الشلهوب، سالم بن حسين ابن مانع العمر، سالم بن حمد بن سالم الجربوعي المري، سالم بن محمد بن هضيبان النتيفات، سعد بن رجاء بن مسفر آل ثايب الغامدي، سعد بن زيد بن سعد الغميجان، سعد بن سلمان بن حامد المسعودي، سعد بن علي بن سعد ال منصور القحطاني، سعد بن سفر بن سعيد الرفاعي الغامدي، سعدي بن سالم بن علي السعدي التميمي، سعود بن محمد بن سند المدلج المطيري، سعود بن يحيى بن جابر خبراني، سعود بن عبدالعزيز بن راشد الفراج، سعيد بن جبران بن سلمان الخالدي المالكي، سعيد بن فهد بن راشد ال عاطف القحطاني، سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني، سعيد بن محمد بن سعيد آل حازب القحطاني، سلامه بن خلف بن قنيفد الجعفري الشمري، سلطان بن سالم بن محمد الشدقاء، سلطان بن مطلق بن غازي الرويل العتيبي، سلمان بن مهجع بن حسن الهرفي البلوي، سليمان بن متعب بن رديني بن مشلوط، سہلان بن عبدالله بن حميدي آل مفتاح المنتشري، سياف بن أمين بن سياف الدقوق البيشي، شداد بن دبي بن شداد الحميداني المطيري، شداد بن سويد بن جعيول ال بريك، يونس بن محمد بن بنيه بن ساعد المصبحي العطوي، صالح بن خالد بن عبدالعزيز الهزاع، صالح بن زعل بن نهير الزقعاني السهلي، صالح بن سعيد بن علي ال ضاعن، صالح بن سلامة بن حمدان النجيدي، صالح بن محمد بن صالح ال لملم الكثيري، صالح بن مصلح بن صالح الفارسي، صغير بن حسن بن صغير عسيري، صلاح بن مصبح بن طحيطر الحليسي الشراري، طارق بن إبراهيم بن عبدالمعطي عائض، طارق بن موحان راضي الشمري، طاهر بن إبراهيم بن علي جعبور حمدي، طلال بن عداي بن ساكر السبيعي العنزي، طلال بن علي ابن صالح الخزيمي القحطاني، طلال بن منصور بن نزال الرمالي الشمري، طلال بن هليل بن سليمان العصباني، البلوي، ظافر بن مشبب بن سعيد آل سالم، عارف ابن مهدي ابن صالح آل شائع، عبدالإله بن علي بن عيسى البدر، عبدالإله بن قاسم بن هادي حملي، عبدالإله بن قليل بن عيسى المعافي المالكي، عبدالخالق بن عبدالرحمن بن محمد المشايخ القرني، عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله القصير، عبدالرحمن بن عبدالله بن سعيد آل صايمة، عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد النواجي الأكلبي، عبدالرحمن بن عيسى بن موسى قحل، عبدالرحمن بن فالح بن سعد المصارير الدوسري، عبدالرحمن بن محمد بن سعيد الأسمري، عبدالسلام بن إبراهيم بن ناصر الحودي، عبدالعزيز بن عبدالله بن صالح آل مسلم القرني، عبدالعزيز بن أحمد بن جابر آل مصلح الشمراني، عبدالعزيز بن سيف بن بخيت آل هادي الشهراني، عبدالعزيز بن صالح بن شطي الجعفري العنزي، عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالله زميع الشهراني، عبدالعزيز بن مقبل بن سعود السليطي الشمري، عبدالكريم بن علي بن عبدالرحمن أبو عزران القحطاني، عبدالکريم بن ناصر بن عبدالكريم المعجل، عبدالله بن أحمد بن أحمد شعراوي مجربي، عبدالله بن حسن بن أحمد المحمد صالح، عبدالله بن حسن بن فراج مسطح الشمري، عبدالله بن خليوي بن حربي الجهني، عبدالله بن سعود بن محمد آل علي، عبدالله بن سليمان بن علي السلماني الفيفي، عبدالله بن سليمان بن 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آل حوفه، وفاء بنت فرحان بن دبيان الكويكبي الرويلي، يارا بنت عمرو بن علي أبو حوزه .