مواطن سعودي يتكفل بضيافة طائرة حجاج من أرض الكويت

بينما كان الركّاب ينتظرون في صالات مطار الكويت الدولي لساعات طويلة بعد تأخر رحلتهم المتجهة إلى الرياض ومنها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، قام المواطن السعودي غازي بن فيحان السميري العتيبي بالتكفل بجميع ركاب الطائرة على نفقته الخاصة وضيافتهم في صالة التنفيذي.

وتحدث السميري عن مبادرته لـ"الوئام" قائلا: "أنا قطرة من بحور الكرم والسخاء التي ترسخت بداخلنا من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وقيادتنا إلى هذا اليوم في ظل والدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله".

وأوضح: "أثناء وجودي في مطار الكويت في الصالات الدولية بانتظار رحلتي المتجهة إلى الرياض وبعد أن تأخرت الطائرة عن موعد وصولها المحدد وكان هنالك ازدحام في الصالات أرهق كبار السن والحجاج المغادرين على هذه الرحلة قمت بمبادرة إنسانية بضيافة جميع الركاب في قسم التنفيذي".

واختتم السميري: "بما أني على أرض الكويت الغالية نسبة هذه الضيافة باسم أمير دولة الكويت وولي عهده حفظهم الله والشعب الكويتي الأصيل".