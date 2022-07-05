أخبار دوليّة

أمريكا تشكك بجدية إيران في المفاوضات النووية

الوئام-متابعات
5 يوليو 2022 · < 1 minute

‏شككت الخارجية الأميركية، اليوم، بجدية إيران في المفاوضات النووية .