يعود تاريخه لـ55 عاماً.. مقطع فيديو نادر لتأدية 3 ملوك لمناسك #الحج

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، مقطع فيديو نادر يجمع الملك فيصل مع أخويه الملك فهد والملك عبدالله، خلال تأدية مناسك الحج عام 1388 هـ.

وأظهر الفيديو البساطة التي تحلى بها الملوك الراحلون خلال تأدية مناسك الحج، وجلوسهم في الخيمة وتناول الطعام مفترشين الأرض مع غيرهم من حجاج بيت الله الحرام.

ويستعد ضيوف الرحمن هذه الأيام لتأدية مناسك الحج لموسم 1443 هـ، حيث أنهت المملكة كافة الاستعدادات لتأمين موسم الحج بتوفير سبل الراحة للحجاج.