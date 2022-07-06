بـ 45 مئوية.. الأحساء والدمام تسجلان أعلى حرارة اليوم

تواصل مدينة الأحساء تسجيل أعلى درجة حرارة بالمملكة، حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجلة بالمدن.

وقال مركز الأرصاد، اليوم الأربعاء، إن مدينتا الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجات الحرارة بـ18 مئوية.

وأوضح المركز، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء تسجل 45 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة وحفر الباطن والخرج 44، ووادي الدواسر 43، والرياض وبريدة وشرورة ورفحاء 42.

وعن درجات الحرارة الصغرى، فجاءت الباحة في أعلى قائمة درجات الحرارة الصغرى بـ18 درجة مئوية، وسجلت أبها والطائف والقريات 20، وطريف 21، أما العلا فسجلت 22 درجة مئوية.