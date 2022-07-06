كورونا حول العالم .. الإصابات إلى 551.3 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 551.3 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 551 مليونا و260 ألف حالة، مقابل 550 مليونا و47 ألف حالة في مثل هذا التوقيت من يوم أمس، وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز ستة ملايين و 342 ألف وفاة، كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 770 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.