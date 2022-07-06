البنك المركزي السعودي: انخفاض أصول صناديق الاستثمار إلى 215.7 مليار ريال

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، انخفاض أصول صناديق الاستثمار إلى 215.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2022، بانخفاض قدره 5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 والتي بلغت حينها نحو 227.2 مليار ريال.

وجاء تراجع أصول صناديق الاستثمار خلال الفترة عقب انخفاض أصول الصناديق الأجنبية التي تمثل 27% من إجمالي الأصول بنحو 28% لتبلغ نحو 57.6 مليار ريال، بينما ارتفعت أصول الصناديق المحلية التي تمثل 73% من الإجمالي بنسبة 7% لتبلغ قيمتها نحو 158.1 مليار ريال.

وتتوزع صناديق الاستثمار إلى صناديق مفتوحة ومغلقة، حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 184.9 مليار ريال، تشكل 86% من إجمالي أصول الصناديق، فيما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 30.8 مليار ريال.

وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصولا محلية وأصولا أجنبية، يتضمن كل منها أسهماً وسندات، أدوات نقدية، أصولاً أخرى، واستثمارات عقارية،وبلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 253 صندوقاً، وانخفض عدد المشتركين بصناديق الاستثمار بنهاية الربع الأول 2022 بنحو 20.5 ألف مشترك ليصل إلى نحو 508.8 ألف مشترك، وذلك مقارنة بنهاية عام 2021.