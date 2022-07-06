خدمات علاجية لـ49 ألف حاج في المشاعر وجدة والطائف

قدمت وزارة الصحة، خدماتها الطبية والعلاجية لـ49,439 حاجًا وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة، وحتى اليوم، وذلك عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، وعرفات ومزدلفة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

وبينت الوزارة أن ضيوف الرحمن استفادوا من هذه الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث أجريت 5 عمليات قلب مفتوح، و93 قسطرة قلبية، فيما أجريت 256 عملية غسيل كلوي، و5 عمليات مناظير، و149 عملية جراحية، بينما تم دخول 400 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات.

و شارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية منها 4 حالات تشخيص جلطات دماغية، و حالة للرعاية الحرجة عن بعد، و حالة للأشعة عن بعد.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية تطبيق صحتي 1533 حاجاً وحاجة حتى نهاية يوم 6/12/1443هـ.