أخبار دوليّة

السودان.. البرهان يعفي أعضاء “مجلس السيادة” المدنيين من مناصبهم

6 يوليو 2022 · < 1 minute

أصدر رئيس المجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسومًا دستوريًا، يقضي بإعفاء أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم.
وكان البرهان أعلن، يوم الإثنين، أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليًا، وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.