السودان.. البرهان يعفي أعضاء “مجلس السيادة” المدنيين من مناصبهم

أصدر رئيس المجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسومًا دستوريًا، يقضي بإعفاء أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم.

وكان البرهان أعلن، يوم الإثنين، أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليًا، وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.