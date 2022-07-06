لكسر الجمود وإحياء الاتفاق النووي.. وزير الخارجية القطري في طهران

اتجه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إلى طهران، اليوم الأربعاء؛ لمحاولة كسر الجمود المستمر منذ شهور، في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة؛ لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتأتي زيارة الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد أسبوع من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة الاتحاد الأوروبي في الدوحة والتي فشلت في كسر الجمود الذي يعرقل جهود إحياء الاتفاق النووي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: إن الشيخ محمد ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيناقشان "قضايا ثنائية وإقليمية ودولية" في طهران.

وتشكك إيران منذ الأسبوع الماضي في عزم الولايات المتحدة على إنقاذ الاتفاق بينما قالت واشنطن: إن طهران أضافت مطالب جديدة في محادثات الدوحة.