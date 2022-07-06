تونس.. التحقيق مع الغنوشي بتهمة “التمويلات المشبوهة”

دعا القضاء المختص في التحقيق بقضايا الإرهاب في تونس، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي للمثول للتحقيق .

وقال راديو "موزاييك" اليوم: إن الغنوشي تلقى بالفعل إخطارًا من السلطات القضائية؛ لاستجوابه بصفته متهما في القضية المرتبطة بالتمويلات المشبوهة لجمعية "نماء" الخيرية.

ويأتي القرار في أعقاب إصدار البنك المركزي أمس الثلاثاء مذكرة لتجميد أرصدة وحسابات مالية للغنوشي ومقربين منه.