طائرات عمودية مجهزة بأحدث التقنيات لمتابعة حركة الحجيج

أكد قائد مجموعة القوات الجوية، المشاركة في مهمة حج هذا العام، العقيد الطيار الركن خالد بن عبد الله المطيري، أن القوات الجوية تعمل على مساندة الأمن العام بعدد من الطائرات العمودية المجهزة بأحدث التقنيات على مدار الساعة.

وأوضح أن القوات الجوية مسؤولة عن تنظيم وإدارة ومتابعة الأجواء والإشراف على الحركة الجوية لجميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أهمية دور القوات الجوية في تنظيم ومتابعة حركة الحجيج في أماكن الحشود إلى جانب الحركة المرورية في المشاعر المقدسة والإخلاء عند وقوع أي حادث.

وبين أن هناك تعاونًا مستمرًا مع عدة جهات مشاركة في مهمة الحج؛ للاستفادة من طائرات القوات الجوية من خلال تنسيق وجدولة الرحلات الجوية لعدد من الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المشاركة هو تحقيق الأمن والسلامة للحجاج والاستعداد لمواجهة أي مخاطر محتملة، قد تؤثر على سلامة الحجاج منذ وصولهم حتى مغادرتهم المشاعر المقدسة.

و أنهت القوات الجوية الملكية السعودية، استعداداتها وتجهيزاتها؛ للمشاركة في مهمة حج هذا العام، زتتمثل مهامها في إدارة المجال الجوي للمشاعر المقدسة، إضافةً إلى مساندة الأمن العام والقطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في المتابعة الجوية.