151 عاملا بـ”الترحيل الطبي” لتلقي بلاغات ضيوف الرحمن

أكمل الترحيل الطبي بالحج، في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، الانطلاقة الأولى للخدمة الإسعافية التي تُقدّمها الهيئة، ممثلة في فرقها الأرضية والجوية؛ لخدمة ضيوف الرحمن، مُخصصة 151 من مرحلي ومستقبلي البلاغات والأطباء، من المؤهلين علميًا وعمليًا.

وأشار قائد الفريق عبدالعزيز المروان إلى توزيع 11 منسقًا من منسوبي الهيئة مع الجهات ذات العلاقة "الدفاع المدني - الأمن العام"؛ لتسهيل مهام الفرق الإسعافية مع القطاعات الأخرى والتعاون المشترك في سبيل سرعة الوصول للمصاب والتعاون في تسهيل إجراءات العبور للمساهمة في توفير الوقت والجهد بنقل المصابين إلى أقرب موفر للخدمة الطبية الكاملة.

وأوضح أن البلاغ يمر بمرحلتين، تشمل توثيق معلومات المتصل وتحديد الموقع بدقة وتمرير البلاغ للمرحلة الأخرى الطبية عن نوع الحالة وعدد الإصابات والتاريخ المرضي، وترحيل البلاغ عبر برنامج العمليات لمرحّل المراكز الإسعافية لإرسال أقرب فرقة لموقع المصاب والمتابعة عن طريق متابعين الفرق الإسعافية للوصول للمصاب عبر أسرع الطرق الممكنة لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لحجاج بيت الله الحرام وتم تخصيص موظفين لمتابعة البلاغ للتنسيق بين الفرق الإسعافية والمصابين ويتولى الترحيل الطبي مهامه في إعطاء الإرشادات الإسعافية للفرق لحين وصول المصاب للمنشئة الصحية.

وأضاف المروان أن توأمت العمل بين الترحيل الطبي بالحج وعمليات الإسعاف الجوي في غرفة مشتركة يُسهّل من سرعة الوصول للمصاب ومتابعة حالته الصحية في المراكز الطبية ويملك مشرفي النطاقات في منى ومزدلفة وعرفات والعاصمة المقدسة الصلاحيات في طلب الإسعاف الجوي للحالات الإسعافية .