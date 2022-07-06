رونالدو يغيب لليوم الثالث عن تدريبات مانشستر يونايتد

تغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن المران الجماعي لفريق مانشستر يونايتد لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء.

يرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع مانشستر يونايتد حتي يونيو 2023، لكن كشف الدون عن رغبته في الرحيل هذا الصيف من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتغيب كريستيانو رونالدو، عن مران مانشستر يونايتد الاثنين والثلاثاء الماضيين، لأسباب عائلية.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن النجم البرتغالي رفض خوض المران الجماعي لمانشستر يونايتد ظهر اليوم الاربعاء، قبل يومين على السفر، لخوض معسكر الإعداد الخارجي تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد اريك تين هاج.