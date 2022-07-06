يوفنتوس ينهي اتفاقه على ضم دي ماريا

أنهي مسئولي فريق يوفنتوس الإيطالي، صفقة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان السابق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

إنتهى تعاقد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا صاحب الـ 34 عامًا، مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الماضي.

قال فابريزيو رومانو، الصحفي الخبير في سوق الإنتقالات بشبكة "سكاى سبورتس"، إن يوفنتوس توصل لإتفاق نهائي مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، من أجل الإنتقال إلي السيدة العجوز.

وأضاف، إن إدارة يوفنتوس تجهز العقود إستعدادًا لتوقيع أنخيل دي ماريا، بعد الاتفاق على جميع البنود، والتي من أبرزها التوقيع لمدة موسم واحد.