مؤشر دبي يقود خسائر بورصات الخليج باستثناء السعودية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأربعاء على انخفاض، وقاد مؤشر دبي التراجع متأثرا بمخاوف من ركود عالمي محتمل.

ونزل مؤشر دبي 1.9 بالمائة متأثرا بانخفاض 2.8 بالمئة لشركة التطوير العقاري إعمار و2.7 بالمائة لسهم بنك دبي الإسلامي.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض 0.4 بالمائة لسهم الشركة العالمية القابضة.

كما أغلق المؤشر القطري منخفضا 1.7 بالمئة مع تراجع سهم صناعات قطر 3.9 بالمائة.

وعوض المؤشر السعودي خسائر مبكرة ليغلق مرتفعا 0.6 بالمائة منهيا خسائر على مدى أربع جلسات مع صعود سهم مصرف الراجحي اثنين بالمائة وسهم بنك الرياض 2.8 بالمائة.

لكن سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات نزل 3.6 بالمائة بعد انخفاض حاد لأرباحه الفصلية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2 بالمائة مدعوما بمكاسب 0.6 بالمائة لسهم البنك التجاري الدولي.