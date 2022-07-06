“توتال إنرجي” تتخارج من حقل نفطي روسي

أعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية الأربعاء أنها باعت حصتها البالغة 20 في المئة في حقل "خارياجا" النفطي في المنطقة التابعة لروسيا من القطب الشمالي إلى شركة "زاروبيجنيفت" الروسية التي تتولى في الأساس دور مشغل الموقع منذ العام 2016.

وأشارت مجموعة الطاقة العملاقة في بيان إلى أنه "تماشيا مع مبادئ عملنا المنصوص عليها في 22 آذار/مارس بشأن فك ارتباطنا بالنفط الروسي.. وافقت توتال إنرجي على نقل 20% من مصالحها المتبقية إلى زاروبيجنيفت"، مضيفة أن هذه "الصفقة بانتظار موافقة السلطات الروسية".

ولم يكشف عن قيمة الصفقة.

وجاء في بيان على موقع "زاروبيجنيفت" أن المجموعة الفرنسية ستنفصل تماما عن هذا المشروع الذي أنتج "أكثر من 20 مليون طن" من النفط منذ إطلاقه عام 1999 و"حقق لروسيا عائدات تبلغ قيمتها أكثر من أربعة مليارات دولار".

وعام 2016، باعت "توتال إنرجي" جزءا من حصتها في الحقل ذاته إلى شركة "زاروبيجنيفت"، لتتراجع حصتها من 40 إلى 20 في المئة.

وفي أواخر نيسان/أبريل، أعلنت مجموعة الطاقة الفرنسية "بدء الانسحاب" من روسيا على وقع غزو أوكرانيا واستهلاك 4,1 مليار من الأصول المرتبطة خصوصا بمشروع غاز Arctic LNG 2 بعدما أوقفت تمويل المشروع.

نأت "توتال إنرجي" بالفعل بنفسها عن روسيا رغم أهميتها الاستراتيجية بالنسبة إليها، لتعلن في آذار/مارس تخليها عن كافة عمليات شراء النفط والديزل والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام على أبعد تقدير.

كما أعلنت بأنها ستتوقف عن الاستثمار في مشاريع جديدة في روسيا.

لكنها لم تنسحب من البلاد حيث تتواجد منذ مطلع التسعينيات وحيث تنتج 16,6 في المئة من الهيدروكربونات، 30 في المئة للغاز وحده، وهو أمر أثار انتقادات الداعين لقطيعة كاملة مع روسيا بعدما غزت جارتها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.