الصحة العالمية تسجل 6 آلاف إصابة بـ”جدري القردة”

سجّلت منظمة الصحة العالمية أكثر من ستة آلاف إصابة بمرض جدري القردة في 58 دولة، في التفشي الحالي للمرض، موضحةً أن حوالي 80 بالمئة من الحالات سجلت في أوروبا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: إن المنظمة ستعقد اجتماعا جديدا للجنة التي تقدم المشورة بشأن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، وهي أعلى درجات التأهب في منظمة الصحة العالمية، في الأسبوع الذي يبدأ في 18 يوليو تموز أو قبل ذلك التاريخ.

وفي اجتماعها السابق في 27 يونيو، قررت اللجنة أن التفشي لم يرق بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من ارتفاع الإصابات في كل من البلدان الأفريقية.

وقال تيدروس: "ما زلت أشعر بالقلق إزاء اتساع نطاق الفيروس وانتشاره في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أن نقص الاختبارات يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك العديد من الحالات التي لم يتم تسجيلها".