توزيع 20 ألف هدية على ضيوف الرحمن

وزّعت الرئاسة العامةال لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 20 ألف هدية على ضيوف الرحمن، في إطار حملتها للترحيب واستقبال حجاج البيت العتيق للعام 1443هـ، تحت عنوان "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها العاشر.

وأفاد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي بأن الإدارة هيّأت 3 مواقع مختلفة يبن توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله "رحمهما الله"؛ للترحيب وتقديم الهدايا التذكارية وسجادات الصلاة، وعبوات ماء زمزم المبارك، ومعقمات اليد، وكذلك وجبات غذائية وكتيبات توعوية وإرشادية، وحقائب محمولة للاستفادة منها في أداء فريضة الحج المبرور.