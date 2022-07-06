النصر يعقد جلسة حاسمة لفسخ التعاقد مع محمد أبو جبل

كشفت تقارير سعودية عن موقف نادي النصر من ضم محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المصري.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" ، فإن إدارة نادي النصر تبحث عن حل ودي مع أبو جبل، لتوقيع المخالصة المالية بعد التوقيع معه.

وأوضحت الصحيفة بحسب مصادرها الخاصة قائلة: "أبو جبل وقع لمدة ثلاثة أعوام دون أن يعلن النادي عن هذه الخطوة رسميا، وتسلم اللاعب مقدم العقد بقيمة سبعة ملايين ريال".

وأشارت في تقريرها، إلى أن إدارة النصر ستعقد جلسة مع أبو جبل للتوصل إلى حل ودي يرضي الطرفين، سواء بعمل مخالصة مالية معه والاكتفاء بمقدم العقد الذي تسلمه، أو تسويقه سواء بإعارته أو بيع عقده إلى أحد الأندية التي ترغب في خدماته.