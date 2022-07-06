محافظ وأهالي عفيف يستقبلون حجاج بيت الله الحرام

دشن محافظ عفيف الأستاذ : سعد بن محمد بن معمر مبادرة (استقبال وضيافة حجاج بيت الله الحرام) التي تنظمها البلدية بالشراكة مع الدوائر الحكومية المدنية والأمنية والقطاع الخاص وأهالي المحافظة لاستقبالهم وتقديم واجب الضيافة لهم أثناء مرورهم بالمحافظة .

واطلع المحافظ على ما يحتويه المقر المخصص لاستقبال الحجاج والضيافة المقدمة لهم، حيث شارك الأهالي والفرق التطوعية والصحية في استقبال أولى طلائع الحجاج أثناء مرورهم بالمحافظة وتقديم لهم واجب الضيافة .

وقد جهزت بلدية عفيف برئاسة المهندس : حسين السبيعي موقع الضيافة بالمدخل الشرقي بالإضافة للصالات العامة للعوائل، بالشراكة مع الدوائر الحكومية المدنية والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والأهالي بتوفير المشروبات الباردة والساخنة والقهوة والشاي.

وفي الجانب الصحي شارك الفريق الصحي بالمستشفى العام بتوزيع منشورات صحية وهدايا مقدمة للحجاج.

وفي الجانب الأمني شاركت الجهات الأمنية في استقبال الحجاج وتنظيم دخولهم لمقر الضيافة المعد لهم.

وقد أشاد ابن معمر بهذه المبادرة التي تعكس مدى ترابط الشعب السعودي وحبهم للعمل الخيري التطوعي وفق المبادئ التي وضعتها قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "حفظهما الله"، وتوجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه، حيث أن محافظة عفيف تعتبر آخر محافظات منطقة الرياض للحجاج أثناء توجههم لمكة المكرمة.

وقدم السبيعي شكره وتقديره لسعادة المحافظ ولجميع مدراء الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والأهالي على مشاركتهم في المبادرة والعمل على نجاحها كفريق عمل واحد هدفهم الخير وخدمة حجاج بيت الله الحرام ضيوف المحافظة وتقديم لهم واجب الضيافة.

