أخبار دوليّة

الجيش اليمني: مليشيات الحوثي ارتكبت 93 خرقًا للهدنة الأممية الثلاثاء

6 يوليو 2022 · < 1 minute

أعلن الجيش اليمني، أن مليشيات الحوثي ارتكبت 93 خرقًا للهدنة الأممية الثلاثاء.