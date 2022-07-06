الطائي يضم الحارس البرازيلي براغا ويقترب من خوسيه ميغيل لتدريب الفريق

أسامة الطريفي - الوئام

أنهت إدارة نادي الطائي إجراءات التعاقد مع الحارس البرازيلي فيكتور براغا، والذي لعب لعدة أندية برتغالية أهمها نادي أروكا.

وخاض اللاعب مع أروكا 24 مباراة بالدوري البرتغالي الممتاز الموسم الحالي ، وتبلغ قيمته السوقية قرابة 400 ألف دولار.

واتجهت إدارة الطائي للتعاقد مع البرازيلي براغا بعد انتهاء إعارة حارس نادي النصر اللاعب نواف العقيدي .

وعلى المستوى المحلي أنهت الإدارة إجراءات انتقال اللاعب عبدالمحسن فلاته، لاعب نادي الاتحاد إلى صفوف الفريق، والذي يلعب في خط الدفاع .

فيما تشير المصادر إلى الاقتراب من التوقيع مع المدرب الاسباني خوسيه ميغيل غونزاليس ، مدرب ملقا،ومارسليا السابق، وخيتافي الاسباني.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءت لازالت قيد التفاوض والترقب للإعلان الرسمي في حال تم الاتفاق بشكل نهائي على جميع الاجراءات .