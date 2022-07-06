تراجع سعر النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ أواخر أبريل

تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي للنفط العالمي اليوم الأربعاء إلى أقل من 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 25 أبريل الماضي، في ظل المخاوف من الركود الاقتصادي مما دفع المتعاملين إلى عرض كميات كبيرة من الخام للبيع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا التراجع جاء بعد أن سجلت العقود الآجلة لخام برنت ثالث أكبر تراجع له مقوما بالدولار أمس.

ويتوقع إيد موريس المحلل الاقتصادي في مجموعة سيتي جروب المصرفية تراجع سعر الخام إلى 65 دولار للبرميل بنهاية العام الحالي بسبب احتمالات الركود الاقتصادي.

كانت أسعار النفط قد استهلت تعاملات اليوم بارتفاع، حيث زاد خام برنت بـ 1ر1% إلى 91ر103 دولار، بعدما هوت بـ 5ر9% في الجلسة السابقة، مسجلة أكبر خسارة في يوم واحد منذ مارس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5ر0% إلى 95ر99 دولار، بعدما أغلقت أمس دون مستوى المئة دولار للمرة الأولى منذ نهاية نيسان/أبريل.

وعاد التركيز لينصب على محدودية الإمدادات بعدما أمرت محكمة روسية بـ"إغلاق مؤقت" لميناء نوفوروسيسك النفطي، الحيوي لتصدير النفط الكازاخستاني، معللة قرارها بمخاوف بيئية.