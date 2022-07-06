تفاصيل وتطورات مثيرة تقلب قضية النصر مع حمدالله

كشفت بعض التقارير الصحفية عن مستجدات هامة في قضية نادي النصر مع المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد.

وبحسب صحيفة الرياضية ‏فإن القضية ستصل إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم ‎فيفا والحكم سيصدر في الأسبوع الجاري.

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و طالب النصر بـ 9.5 مليون يورو المتبقي من عقد ‎حمدالله في الموسم الماضي، إضافة إلى تعويض يصل إلى نحو 5.5 مليون يورو، واللاعب يطلب 8.8 مليون يورو تمثل المكافآت المتأخرة له والمتبقي من عقده.

‏كما قام النصر بتخفيض مطالباته من 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، في المذكرة بعد توصيات الفريق القانوني.

‏وأشارت التقارير إلى أن الحكم المتوقع صدوره الأسبوع الجاري هو دفع المكافآت المتبقية للاعب مع تعويض مالي لصالح أحد طرفي النزاع، يتحمله المتسبب في إنهاء العقد حسب تقييم غرفة فض المنازعات في فيفا