اكتمال جاهزية جميع المسالخ بمكة المكرمة

عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، مع وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد باحارث، بمقر فرع الوزارة أمس اجتماعاً، بحضور مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة المهندس جمعان الزهراني, حيث يأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات النهائية الخاصة بموسم الحج بهدف تنسيق الجهود والتكامل لانجاح أعمال الموسم.

وأكد المهندس الغامدي, اكتمال جاهزية جميع المسالخ التابعة للوزارة في العاصمة المقدسة من أجل استقبال حجاج بيت الله والمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى.

وأشار إلى أن خطة وبرنامج عمل الموسم في العاصمة المقدسة، تضمنت تحديد المسؤوليات والواجبات والمهام لكل قطاع، حيث يعمل الجميع وفق خطة محكمة منذ بداية موسم الحج وحتى نهايته، بهدف بذل أقصى الطاقات لراحة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.

وعقب الاجتماع تفقد المهندس الغامدي مسالخ العكيشيه الموسمي ومسلخ المعيصم النموذجي للتأكد من جاهزيتها، كما وقف على حظائر الأغنام للتأكد من وفرتها وسلامتها وصلاحيتها لموسم الأضحية.

وفي شأن متصل, تتولى أمانة العاصمة المقدسة مع الجهات ذات العلاقة الإشراف على تشغيل ونظافة المجازر بالمشاعر المقدسة التي يتم تشغيلها عبر مشروع المملكة؛ للإفادة من الهدي والأضاحي، من خلال تنظيم مراقبة دخول الماشية إلى المشاعر المقدسة، ووضع العديد من المراكز للمراقبة في أماكن مختلفة؛ لضمان عدم تسرب المواشي بطرق مخالفة ومنع بيع اللحوم بساحات المجازر ومنع الذبح العشوائي أو إقامة مسالخ عشوائية.