أخبار دوليّة

ارتفاع عدد النواب المحافظين المستقيلين من الحكومة البريطانية إلى 44

الوئام-متابعات
7 يوليو 2022 · < 1 minute
بريطانيا
بريطانيا

ارتفع عدد النواب المحافظين المستقيلين من الحكومة البريطانية إلى 44 .