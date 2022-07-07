توضيح من “#الزكاة” بشأن مدى إمكانية استرداد المسافرين حالياً لضريبة القيمة المضافة

الوئام- فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن للمسافرين حاليًا استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم.

وجاء ذلك ردًا على أحد الأشخاص من دولة الكويت، قد اشترى سلعة من المنطقة الشرقية تبلغ ضريبتها 6 آلاف ريال، وأراد استردادها قبل المغادرة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار، يأتي وفقاً لشروط المادة 73 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها.

في سياق منفصل، كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر يوليو الجاري.