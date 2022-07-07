رئيس الجهاز العسكري يتفقد قوات الحرس الوطني المشاركة في #حج هذا العام

قام الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، بجولة تفقدية لقوات وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمة خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1443هـ.

ونقل رئيس الجهاز العسكري، تحيات وزير الحرس الوطني للقوات المشاركة، مستعرضاً وحدات القوة في الشرائع وتجهيزاتها المتكاملة وما تمتلكه من قدرات وتأهيل عال لأداء مهامها بكل اقتدار.

وشاهد عرضاً لتفريق المتظاهرين ومكافحة الشغب، واستعراضاً للمهارات الفردية والجماعية، واستمع إلى إيجاز عن المهام والواجبات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.