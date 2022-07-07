عمرها 67 عامًا.. صورة نادرة لإزالة دكاكين ومبانٍ لتوسعة المسعى بالمسجد الحرام

نشرت دارة الملك عبد العزيز صورة نادرة لأعمال إزالة مجموعة من الدكاكين والأبنية داخل مسعى المسجد الحرام من أجل توسعته.

وأظهرت الصورة، التى يعود تاريخها إلى عام 1955 م – 1375 هـ في عهد الملك عبد العزيز، منطقة المسعى بعد أن تم تهديم أجزاء كبيرة منها، تمهيدًا لإعادة بنائها وتوسعتها أمام ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وتواصل المملكة جهودها الكبيرة من أجل الاستعداد لموسم الحج 1443هـ، واستقبال ضيوف الرحمن من شتي أنحاء العالم، وتذليل كافة العقبات أمامهم، وإظهار عظمة الحج للعالم ووحدة المسلمين.

وشهدت الخدمات في المسجد الحرام تطورًا كبيرًا من خلال تطويع التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام بما يحقق تطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – في توفير كل ما من شأنه تسخير كامل الطاقات لخدمة رواد بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن.