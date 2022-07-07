بالفيديو..”متحدث #الأرصاد” يكشف أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم بالمشاعر المقدسة

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن حالة الطقس المتوقعة في المشاعر المقدسة اليوم الخميس.
وقال القحطاني، خلال لقاء بقناة "الإخبارية": "أجواء المشاعر المقدسة تميل إلى الاستقرار بشكل عام، والسمة السائدة هي ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة ما بين الساعة الثانية عشر إلى الثالثة عشر".
وأكمل :"متوقع أعلى درجة ستسجل هي 43، ولا توجد أي ظواهر جوية حادة تستدعي الإعلان عنها بخصوص المشاعر المقدسة".
وتابع:"الرياح نشطة نسبيا قد تسجل من 15 إلى 35 كم/ساعة، ودرجات الحرارة تبدأ في التدني من بعد الساعة الثالثة عصرا".
فيديو | متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني:
نتوقع ارتفاع درجات الحرارة لـ 43 درجة في فترة الظهيرة ونشاط نسبي للرياح #يوم_التروية#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/RU6qjgiCAb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2022