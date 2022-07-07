“طقس العرب”: اتساع رقعة تأثير منخفض المونسون ليشمل السعودية واليمن

تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية، إلى اتساع رقعة تأثير منخفض المونسون، ليشمل أجزاء واسعة من جنوب شبه الجزيرة العربية خلال الأيام القادمة؛ مما يبشر بالمزيد من الأمطار المتوسطة والغزيرة على سلطنة عمان وأجزاء من الإمارات والسعودية واليمن.

وفي السعودية تعتبر صحراء الربع الخالي أكثر مناطق المملكة تأثرًا بمنخفض المونسون؛ إذ يُتوقع أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية ليل الأربعاء ويوم الخميس، وأن تتساقط الأمطار الرعدية بين الحين والآخر؛ في حين يُحتمل تشكل بعض السحب الرعدية محلية الطابع أقصى جنوب منطقة الرياض؛ مما يرفع من احتمالية هطول زخات متفرقة من الأمطار في هذه المناطق.

وتوقع أن تبقى معظم مناطق سلطنة عمان تحت تأثير منخفض المونسون؛ مما يعني استمرار تشكل السحب الركامية الرعدية في أجزاء واسعة من السلطنة، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، وتعمل على جريان الأودية وتشكل السيول، إضافة لنشاط الرياح الهابطة.