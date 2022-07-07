خبير طقس : كتلة مفعمة محمولة و”تراكمية” لـ5 أيام.. “المطرية تتوغل”

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية الصيفية تتوغل اليوم أكثر فوق أجواء الربع الخالي، متوقعًا أن تشتد قوتها عما كانت عليه من قبل.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار متوقعة على أجزاء من الربع الخالي وعلى عمان واليمن والإمارات، وربما تمتد حتى شرقي نجران؛ مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة لبضعة أيام، والله أعلم.

وتابع: كتلة مفعمة بالرطوبة الجوية القادمة من بحر العرب تحملها بإذن ربها الرياح الموسمية، فتؤثر على النصف الجنوبي من جزيرة العرب.. ويحظى الربع الخالي بدرجات حرارة أقل من معدلاتها السنوية بسبب الحالة المطرية الصيفية.

وأردف: "الأمطار التراكمية متوقعةٌ من اليوم حتى 5 أيام قادمة جراء الحالة المطرية الصيفية.. هذا والله أعلم".