نجت بأعجوبة.. طائرة إماراتية تحلق 14 ساعة مع وجود ثقب في جانبها (فيديو)

واصلت طائرة من نوع إيرباص "A380" تابعة لشركة "طيران الإمارات"، الطيران لمدة طويلة رغم إصابتها بعطب وحدوث ثقب في أحد جوانبها.

وأصيب ركاب الطائرة بالذعر عندما اكتشفوا أن طائرتهم قطعت الرحلة التي استغرقت 14 ساعة تقريبًا مع وجود ثقب كبير في جانبها، بعد وصولهم إلى بريزبين في أستراليا.

وأفاد الركاب بأنهم سمعوا دويا عاليا أثناء تحليقهم فوق المحيط في طريقهم إلى أستراليا، لكن شركة الطيران قررت الاستمرار في الطيران، والاتصال بمراقبة الحركة الجوية في مطار بريسبان قبل وقت قصير من الهبوط للإبلاغ عن اشتباههم في تفجير إطار عند الإقلاع، وعندما هبطوا صُدمت خدمات الطوارئ لإيجاد ثقب كبير في جانب الجسم الانسيابي على الجانب الأيسر للطائرة.

وأظهرت صور متداولة للطائرة، حجم الثقب الذي نجم عن كسر في الإطار بسبب "عطل فني" خلال الرحلة.